Corsera: Serie A, si valuta lo slittamento a ottobre

Alcuni dirigenti hanno cominciato a rivalutare l’idea che l’inizio della serie A venga posticipato al 4 ottobre, in modo da poter gestire il nuovo allarme Covid

La Serie A si risveglia con l’incubo Covid per la ripresa degli allenamenti. 4 per adesso i casi a Cagliari e uno alla Roma, tutti legati ai rientri dalle vacanze dei calciatori. La preoccupazione è ovviamente al momento in cui tutti i club procederanno ai tamponi dei propri calciatori prima della ripresa degli allenamenti e si teme che i numeri possano notevolmente salire.

Proprio per questo si è tornati a parlare, come riporta il Corriere della Sera della data per la ripresa del prossimo campionato che è stata fissata per il 19 settembre con un calendario denso anche a causa degli Europei a giungo 2021

Ieri sera alcuni dirigenti hanno cominciato a rivalutare l’idea che l’inizio della serie A venga posticipato al 4 ottobre, in modo da poter gestire con maggior tempo a disposizione il nuovo allarme Covid. Un problema che, ovviamente, non riguarda solo il calcio italiano: Marsiglia-Saint Etienne, che domani avrebbe dovuto inaugurare il campionato francese, è stata rinviata perché 4 giocatori dell’Olympique sono risultati positivi al coronavirus.