Cormezz: Il Napoli ha comunicato a Raiola che Lozano non è sul mercato

La società non ha intenzione di vendere l’attaccante messicano almeno che non arrivino clamorose offerte

Il Napoli non ha fatto mistero che in questa sessione di mercato non esistono incedibili, chiunque può andare via se arriva l’offerta giusta, ma alcuni più di altri sono stati messi sul mercato con il chiaro scopo di vendere. Il presidente De Laurentiis punta ad abbassare il monte ingaggi e a rientrare dei soldi già spesi sul mercato per poter tornare ad investire. In questo valzer che si prospetta nello spogliatoio del Napoli sarebbe dovuto partire anche Hirving Lozano che, secondo molti, era il flop della stagione azzurra e fuori dal progetto. Il Corriere del Mezzogiorno di oggi riporta invece

A Raiola è stato comunicato che Lozano fa parte del progetto salvo offerte particolarmente interessanti.