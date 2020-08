Castel di Sangro, conduttrice tv positiva al Covid, isolati sette tra cronisti e dipendenti di un b&b

Repubblica Napoli conferma il caso di contagio in ritiro. Escluse ripercussioni sulla squadra di Gattuso, ma è stata rimandata a venerdì la visita del cardinale Sepe in programma oggi

Ieri si è diffusa la notizia di un caso sospetto di positività tra i giornalisti presenti a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli. Il sindaco Caruso ha ammesso di aver effettuato dei tamponi ma ha negato che esistesse un sospetto. Oggi Repubblica Napoli dà il caso di contagio come confermato.

“Dietro le quinte del ritiro azzurro è scattato l’allarme, causato dalla positività al test per il Covid di una conduttrice tv napoletana, inserita nella lista dei giornalisti accreditati. È stata immediatamente ricostruita la catena dei suoi contatti e la Asl di Castel di Sangro ha messo in isolamento (dopo averli sottoposti a tampone di controllo) sette tra cronisti e dipendenti del bed and breakfast in cui risiede la contagiata. Stamattina è atteso l’esito dei test e la speranza è che il focolaio sia stato già circoscritto, senza il coinvolgimento di altri addetti ai lavori presenti nella località abruzzese”.