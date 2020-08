Benevento, i positivi sarebbero due, la squadra resta in isolamento a Seefeld

Sarebbero due i positivi tra i calciatori del Benevento. Lo scrive il Mattino.

“Ci sarebbe un secondo positivo nel Benevento. Il ciclo di tamponi effettuato a Seefeld dopo la comunicazione del primo contagio all’interno del gruppo squadra avrebbe rilevato un secondo atleta affetto da Covid-19. Anche in questo caso, come nel primo, il calciatore sarebbe asintomatico e sta bene, è in isolamento ed è continuamente monitorato dallo staff medico”.