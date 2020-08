As: il Napoli non ha niente da perdere, se il Barça non passa sarà un terremoto

“Arrivare a Lisbona è obbligatorio per evitare crisi e ridicolo. Per ottenerlo, bisogna eliminare il Napoli. In qualsiasi altra circostanza il compito non sembrerebbe troppo complicato. Ma questo è il Barça di Bartomeu e Setién”

“Non è l’ultimo proiettile nel caricatore del Barça, ma se stasera contro il Napoli non andrà bene non ci saranno altri proiettili da sparare”.

Lo scrive As, a proposito del match di Champions al Camp Nou. Se il Barcellona perderà, si aprirà un vero e proprio terremoto.

“Contro gli uomini di Gattuso, il Barcellona cerca una vita extra che gli permetta di reindirizzare una stagione che è stata deludente dall’inizio alla fine. Arrivare a Lisbona non garantisce altro che evitare il ridicolo che può scuotere le fondamenta del Camp Nou. Ma per ottenerlo, bisogna eliminare il Napoli. In qualsiasi altra circostanza il compito non sembrerebbe troppo complicato. Ma questo è il Barça di Bartomeu e Setién, quindi a Barcellona nessuno si fida del pareggio ottenuto il 25 febbraio al San Paolo prima del lockdown”.

La partita di stasera segnerà il futuro di Setien, continua il quotidiano spagnolo.

Il Barcellona si troverà di fronte

“una squadra più rodata e con niente da perdere. Al contrario dei tifosi del Barcellona, ​​che sanno che se non passano ci sarà un terremoto”.