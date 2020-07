Zangrillo contro i virologi opinionisti: “Topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi”

A La7: “Sono veramente pericolosi. Mi sono ritagliato questo ruolo inusuale, altrimenti ero solo il povero medico di Berlusconi, perché ho detto la verità”

In collegamento con In Onda, su La7, il professor Alberto Zangrillo ha attaccato i virologi che per mesi hanno imperversato in televisione, durante l’epidemia, fornendo pareri a destra e a manca.

“Mi sono ritagliato questo ruolo inusuale, altrimenti ero solo il povero medico di Berlusconi, perché ho detto la verità. Avendo vissuto la malattia nella forma più aspra e dolente, mi sono indispettito quando qualcuno che aveva avuto solo la fortuna di confrontarsi con una provetta si permetteva di confutare quello che affermavamo. Ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi e questi sono veramente pericolosi“.