Tuttosport: trattativa Osimhen, Giuntoli ha parlato con D’Avila che chiede 4 milioni di commissione

Il Napoli ha deciso di attendere gli sviluppi senza dare una deadline che significherebbe quasi sicuramente la fine della trattativa

4 milioni, questa la commissione che, secondo Tuttosport, avrebbe richiesto il nuovo procuratore di Osimhen, D’avila, per chiudere l’affare. Una trattativa che sembra essere al momento in stallo in attesa che qualcosa si muova sul fronte Premier

“E Osimhen? Giuntoli ha avuto un colloquio telefonico con il suo nuovo agente D’Avila, quello che ha sostituito i tre procuratori che avevano trovato l’accordo con il Napoli e che seguivano il nigeriano ormai da tre anni. D’Avila dice di non avere fretta, perché aspetta che si chiuda la Premier e che una tra Liverpool o Manchester United possa realmente portare un’offerta al Lilla. E il Napoli? Aspetta alla finestra, senza dare ultimatum e nemmeno creare una deadline. Una decisione drastica offrirebbe a D’Avila (che ha chiesto almeno 4 milioni di commissione) l’opportunità di chiudere definitivamente il dialogo con il Napoli”.