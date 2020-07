Tuttosport: Milik sta per rompere il rapporto con il suo agente Pantak

L’attaccante polacco è sempre più lontano dal Napoli e sta vivendo un momento molto particolare

Tutto tace sul fronte Arkadius Milik. L’attaccante polacco è corteggiato dalla Juventus, che però sembra non aver ancora presentato un’offerta formale al club azzurro. Soprattutto, i bianconeri non hanno intenzione di sborsare i 40 milioni chiesti da De Laurentiis. Si potrebbe lavorare all’ipotesi di uno scambio, ma l’unica contropartita gradita al Napoli è, come è noto Bernardeschi, che tuttavia sembra voler restare alla Juventus. Decisivo potrebbe essere l’intervento di Rino Gattuso, che potrebbe provare a convincerlo, è stato scritto nei giorni scorsi.

A proposito di Milik, oggi Tuttosport scrive che il polacco potrebbe rompere il rapporto con il suo storico agente, Pantak.

“Milik, sempre più lontano da Napoli e sempre corteggiato dalla Juventus. Il polacco sta vivendo un momento molto particolare e pare che stia per rompere con il suo agente storico, David Pantak”