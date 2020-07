Tuttosport: l’Inter vuole Allan e pensa ad uno scambio con Vecino

Per il brasiliano De Laurentiis chiede 35-40 milioni, ma se il Napoli accettasse il centrocampista nerazzurro, per l’Inter l’operazione potrebbe essere più sostenibile

Tuttosport scrive dell’interesse dell’Inter per Allan, per rinforzare il centrocampo. Il nome del brasiliano è tra i più papabili per i nerazzurri, insieme a quelli di Kessie e Vidal.

“Sembra arrivato il momento dell’addio di Allan al Napoli. Per il brasiliano – non più titolare inamovibile, complici anche gli infortuni – De Laurentiis chiede 35-40 milioni, ma se il Napoli accettasse ancora la moneta di scambio Vecino, allora l’operazione per l’Inter potrebbe avere contorni più sostenibili, anche perché il brasiliano percepisce 2 milioni e non chiederebbe ingaggi alla Lukaku”.