Tuttosport: l’agente di Osimhen presenta al Lille un’offerta del West Ham. Il Napoli pone l’ultimatum

La proposta è simile a quella del Napoli, ma prevede un maggiore ingaggio per il nigeriano. Le firme non sono state apposte, anche se Victor ha superato le visite mediche. Giuntoli aspetterà solo questa settimana

Per Tuttosport l’affare Osimhen al Napoli non è affatto concluso. Anzi, ci sarebbe il West Ham a tentare l’attaccante nigeriano. Il quotidiano sportivo scrive:

“L’estenuante trattativa per il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli procede con l’incedere del gambero, avendo vissuto un’altra brusca frenata venerdì, dopo l’incontro tra Gerard Lopez, patron del club transalpino, e William D’Avila, nuovo agente del nigeriano, che pare abbia presentato un’offerta fresca fresca dal West Ham, simile a quella del Napoli (50 milioni cash più una serie di bonus) ma più ricca per il calciatore. Sarà vero? Nel concreto, la firma attesa da 2 giorni e che doveva essere apposta in questo fine settimana alla Filmauro, è slittata nuovamente. Ma stavolta il club azzurro ha dato l’ultimatum al giocatore, che peraltro ha già superato le visite mediche del club partenopeo: se non si chiuderà entro questa settimana, il Napoli sarà libero di guardare altrove”.