Tuttosport: la Juve offre Romero e Pellegrini più 25 milioni per Milik, il Napoli dice no

De Laurentiis vuole solo Bernardeschi come contropartita. E non è escluso che Milik possa sbarcare al Tottenham. Giuntoli chiede di inserire nella trattativa per il polacco Moura e una somma di denaro

Milik ha già un piede fuori dal Napoli, proiettato verso la Juventus. Tuttosport riporta le offerte che il Napoli ha rifiutato come contropartite.

“Madame vorrebbe dare al Napoli il cartellino di Romero e di Pellegrini più 25 milioni cash per avere Milik, ma De Laurentiis ha già fatto sapere che l’unica contropartita tecnica gradita a Gattuso è Bernardeschi. Ma non è escluso che il centravanti polacco possa sbarcare in Premier League. Al Tottenham, per esempio, dove gioca un calciatore che da tempo piace al Napoli: Lucas Moura. Il ds Giuntoli ha chiesto che il 27enne brasiliano possa essere inserito nella trattativa, in aggiunta a una somma in danaro, qualora di Hotspurs decidessero di andare su Milik”.