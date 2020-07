The Sun: il City offre al Napoli Otamendi e Zinchenko in cambio di Koulibaly

L’offerta potrebbe spianare la strada per far scendere il prezzo del senegalese a 65 milioni invece degli 80 chiesti da De Laurentiis. Per il City, Kalidou sarebbe il valido sostituto per John Stones, in uscita dal club.

Secondo quanto scrive The Sun, il Manchester City offrirebbe al Napoli Nicolas Otamendi e Oleksandr Zinchenko nell’ambito della trattativa per Kalidou Koulibaly. Il Napoli è già stato informato della disponibilità dei due calciatori. L’offerta potrebbe spianare la strada per far scendere il prezzo del senegalese a 65 milioni invece degli 80 chiesti da De Laurentiis.

