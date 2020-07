Sky: sull’asse Napoli-Lille si tratta anche per Gabriel

Il club di De Laurentiis ha avviato i contatti con l’entourage del difensore centrale, che il Lille valuta 25 milioni di euro

Il Napoli tratta con il Lille per portare in azzurro Victor Osimhen. Ma non solo lui. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, sono stati avviati discorsi di mercato anche per il difensore centrale Gabriel Magalhaes.

Secondo l’emittente sportiva, il club di De Laurentiis ha intrapreso il dialogo con l’entourage del calciatore, che il Lille valuta 25 milioni di euro.