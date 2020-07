Sky, probabile formazione di Inter-Napoli, Fabian riposa

In mediana ci sono Zielinski, Demme ed Elmas. In attacco il tridente è formato da Politano, Milik e Insigne.

Sky Sport dà le ultime di formazione per Inter-Napoli di stasera a San Siro. Secondo la redazione, Gattuso rilancia in porta Meret. In difesa davanti a lui ci saranno Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra, con centrali Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo riposa Fabian: ci sono Zielinski, Demme ed Elmas. In attacco il tridente è formato da Politano, Milik e Insigne.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.