Sky: Koulibaly può restare al Napoli, nessuno è pronto ad investire 100 milioni

Il giornalista esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Secondo lui è difficile che il senegalese vada via, perché è quasi impossibile che ci sia un club disposto ad accontentare Aurelio De Laurentiis che per il suo difensore chiede 100 milioni. Di fatto, ha dichiarato, nessuno è pronto ad investire così tanto sul calciatore.

“Il Napoli non sta insistendo per Gabriel perché è extracomunitario e perché Koulibaly può restare. Sia lui che Callejon possono restare. Su Koulibaly non c’è nessuno pronto a investire 100 milioni. Al di là degli interessamenti nessuno ha messo i soldi sul piatto. Mia opinione: difficile che arrivino a soddisfare Aurelio De Laurentiis”.