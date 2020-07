Sky: il Napoli in cerca di un terzino sinistro. Novità nei prossimi giorni

Il club partenopeo ha tra le priorità quella di trovare un’alternativa a Mario Rui

Il Napoli sta lavorando alacremente sul mercato. E non solo per quanto riguarda l’attacco, per trovare i degni sostituti di Callejon e Milik, dati in partenza. Una delle priorità, per il club di De Laurentiis, è quella di trovare un terzino sinistro che possa essere un’alternativa a Mario Rui, che normalmente ha un sostituto solo in Hysaj.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la ricerca procede, con le trattative in corso. Nei prossimi giorni sono attese novità in merito.