Sky: Gattuso sceglie il tridente Insigne-Mertens-Callejon

Toccherà ai tre piccoletti, secondo Sky, dare battaglia al Milan domani sera per una sfida che riserverà non poche emozioni per Gattuso

Allenamento di rifinitura al San Paolo per gli azzurri oggi prima di entrare in clima di prepartita per la sfida di domenica contro il Milan. Una partita che riserverà sicuramente forti emozioni per l’ex di turno Gattuso.

La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione:

in porta spazio ad Ospina, ai danni di Meret. In difesa rientra Koulibaly, fuori Manolas. A centrocampo ci saranno Fabian, Demme e Zielinski. Ci sarà ancora una volta il tridente con Insigne-Mertens e Callejon.