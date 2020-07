Sky: De Paul non è un obiettivo di mercato del Napoli

Il centrocampista dell’Udinese è stato monitorato in passato dal club partenopeo, ma non c’è alcun ritorno di fiamma

Il Napoli non ha tra gli obiettivi di mercato Rodrigo De Paul. Lo riferisce Sky Sport. Il calciatore, autore del gol dell’Udinese di ieri al San Paolo, è stato monitorato dal club di De Laurentiis in passato, con contatti tra i due club. Ma al momento non c’è alcun ritorno di fiamma. Il centrocampista argentino non rientra tra le priorità sul taccuino di Giuntoli.