Se Lozano stasera farà bene, conquisterà un posto in campo contro il Barcellona

Sulla Gazzetta. Gattuso testerà il messicano al centro dell’attacco. Hirving ha l’occasione di guadagnare la fiducia del tecnico e sperare in una notte di gloria in Champions

Stasera, contro il Parma, Gattuso schiererà Lozano al centro dell’attacco azzurro. Una scelta abbastanza obbligata data l’indisponibilità di Milik squalificato, Llorente escluso dalle liste e Mertens che siederà in panchina ma non è ancora al meglio. Ma soprattutto un test in chiave futura, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Al di là delle questioni squisitamente di mercato, il tecnico sta sondando a fondo tutte le caratteristiche dei suoi giocatori per poter valutare chi sarà più funzionale al progetto futuro“.

Gattuso chiede al messicano una prestazione convincente. Lui è carico e convinto di poter migliorare il suo percorso in azzurro. Se stasera farà bene, sarà possibile che conquisti un posto anche per la sfida contro il Barcellona in Champions.

