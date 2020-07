Se Lozano farà un finale di stagione all’altezza il Napoli potrebbe decidere di non venderlo

Non è ancora certo il futuro del messicano secondo Tuttosport. Oggi potrebbe subentrare contro la Roma e mercoledì sarà titolare col Genoa

Non sarà titolare oggi contro la Roma Hirving Lozano, secondo Tuttosport, ma il messicano dovrebbe comunque entrare a gara in corsa per provare a riabilitare una stagione che fino ad ora non è stata come ci si sarebbe aspettati dalla sua fama

Tornerà, invece, in panchina Lozano che nelle ultime tre brevi apparizioni ha dimostrato di essere tra i più in forma. Oggi potrebbe essere lanciato nuovamente nella mischia a gara in corso e mercoledì in casa del Genoa dovrebbe avere una maglia da titolare. Gattuso lo aveva promesso e le possibilità per lui stanno arrivando e non è neanche scontato che a fine stagione il Napoli decida di venderlo Se farà un finale di stagione degno della reputazione che aveva in Olanda, è probabile che il Napoli decida di non venderlo più