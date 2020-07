Sconto di 13 anni per Genny la Carogna in appello. Dovrà scontare solo 7 anni di carcere 

Sul Mattino. Condannato a 20 anni in primo grado per traffico di cocaina, gli è stato concesso il beneficio per aver collaborato con la giustizia

Gennaro De Tommaso, alias Genny la Carogna, ha ottenuto in appello uno sconto di 13 anni sulla pena a cui era stato condannato in primo grado. Non più 20 anni da scontare in carcere, ma solo 7. Beneficio che gli è stato concesso per aver collaborato con la giustizia. Lo racconta il Mattino.

“Ha trattato la resa subito dopo la condanna in primo grado e, a conti fatti, sembra che gli sia convenuto. Dopo aver incassato una sentenza di condanna a venti anni di reclusione, Gennaro De Tommaso ieri ha ottenuto uno sconto vistoso in appello, portando a casa una pena a «soli» sette anni di reclusione. Uno sconto di 13 anni. Un trattamento dovuto al beneficio concesso dallo Stato a chi accetta di collaborare con la giustizia, di rompere i rapporti con l’ex retroterra criminale, per poi fornire un contributo alle indagini della Dda di Napoli”.

E’ escluso che ricorra in Cassazione, scrive il quotidiano. Più probabile che si ritenga soddisfatto dello sconto incassato in appello.