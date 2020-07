Sconcerti: «Calcio in tv, gli spettatori si sono dimezzati. Ha ragione Sky, il prodotto vale di meno»

Commenta la fuga certificata dall’Auditel. «Troppe partite, non resta niente. I giocatori sono diventati parenti, li abbiamo sempre per casa»

Mario Sconcerti sul Corriere della sera commenta il crollo degli spettatori in tv per la Serie A.

L’auditel sta duramente punendo il calcio che cammina accanto al virus. Gli spettatori sono la metà rispetto ai tempi prima della malattia. Questo significa molte cose. La prima è che allora ha ragione Sky quando vuole lo sconto dalla serie A. Il prodotto è chiaramente diverso e condannato a una bassa qualità. Seconda cosa, l’eccesso di calcio ormai si avverte sulla pelle. Troppe partite, non resta niente. Le immagini si sovrappongono e si annullano a vicenda. I giocatori sono diventati i parenti di tutti, li abbiamo sempre per casa. Ma è una bulimia inutile perché non lascia sapori.