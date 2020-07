Sarri vuole salvare Jorginho dal Chelsea: offre Ramsey per lo scambio

Il centrocampista è in crisi a Londra, Lampard non lo vede. E il suo mentore lo vorrebbe alla Juve. Per Tuttosport e Daily Mail c’è una trattativa

Il Daily Mail ha lanciato l’allarme: Jorginho è in prigione al Chelsea. Lampard vede il leader del Sarri-ball solo come un campione di passaggi laterali e lo usa sempre meno. Gli preferisce persino un ragazzino di 19 anni. E allora ecco che il suo mentore, Sarri appunto, parte in soccorso.

Secondo Tuttosport e il Daily Mail la Juventus ha offerto al Chelsea Aaron Ramsey e/o Adrien Rabiot per imbastire uno scambio che riporterebbe il regista italo-brasiliano in Italia. Sarebbe la terza volta che Sarri allenerebbe Jorginho, dopo il Napoli e il Chelsea.