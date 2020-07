Sacchi: «Assurdo accusare Ancelotti di non saper gestire un gruppo, le colpe di qualcuno della squadra»

Al Mattino: «Mai nessuno lo aveva accusato di non saper gestire un gruppo, lui meriterebbe una laurea in psicologia. Le colpe non erano sue»

Il Mattino, a firma Pino Taormina, ha intervistato Arrigo Sacchi che ha parlato anche della rottura tra il Napoli e Ancelotti. Arrigo non ha dubbi: deve essere stata responsabilità di qualcuno in squadra.

«A Napoli Carlo è stato accusato di una cosa che mai nessuno al mondo gli aveva imputato: di non saper gestire un gruppo. In tutto il mondo lui è famoso per questa sua straordinaria abilità. Prima o poi avrà una laurea ad honorem in psicologia. A Napoli è passato, invece, per uno che non capiva cosa volevano i suoi calciatori. Evidentemente le colpe non erano le sue, ma di qualcuno della squadra».