Rmc Sport conferma: Osimhen al Napoli, l’annuncio stasera o domani

Per l’emittente la cifra sarebbe di 60 milioni più bonus. Noi crediamo più attendibili le cifre del giornalista nigeriano: 50 più bonus

Come già preannunciato dal suo amico giornalista, l’affare tra il Napoli e il Lille per Osimhen è ormai concluso. Quel che cambia sono le cifre. Per Oma Akatugba, il Napoli verserà al Lille 50 milioni. Per Rmc Sport, la cifra pattuita tra i due club è di 60 milioni più bonus. Bonus che secondo Rmc ammonterebbero addirittura a 81 milioni. Francamente crediamo che la cifra più attendibile sia 50 più bonus. L’annuncio dovrebbe avvenire o stasera o domani.

[#Mercato💶] 🔴 @RMCsport annonce qu’Osimhen et Naples, c’est enfin fait ! Les deux clubs ont trouvé un accord avoisinant 60 millions d’euros hors bonus, qui peuvent faire grimper le montant total jusqu’à 81 millions d’euros. Officialisation ce soir ou demain. pic.twitter.com/z3zbok7aoG — 🚨LOSC Lille Fans🚨 (@LOSC_fs) July 24, 2020