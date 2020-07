RMC: Il Lille ha bisogno di vendere calciatori per 150-160 milioni

Il club sarebbe nel mirino della DNCG e proprio per questo la vendita di Osimhen al Napoli sarebbe una possibile soluzione

L’affare del Napoli con il Lille relativo a Victor Osimhen potrebbe avere un alleato.

Secondo quanto raccontato da RMC Sport in Francia, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l’organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche di associazioni di calcio in Francia, avrebbe messo nel mirino proprio il Lille.

Al momento nessuna decisione è stata presa nei confronti del club ma secondo RMC Sport, la società si troverebbe nella situazione di dover vendere calciatori in grado di garantire un incasso attorno ai 150-160 milioni di euro. E proprio per questo la cessione al Napoli dell’attaccante potrebbe essere un’operazione più che opportuna