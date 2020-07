Repubblica: nello spogliatoio dopo il Bologna Gattuso ha strigliato il Napoli

La bocciatura è stata quasi generale, anche se l’impegno di Manolas, Demme, Politano e Lozano ha permesso agli azzurri di tornare a casa almeno con il pareggio. Ma il risultato contava relativamente e Gattuso se l’è presa infatti soprattutto per la prestazione sotto tono del Napoli, che ha affrontato la trasferta di Bologna con sufficienza e dando a tratti la sensazione d’aver staccato addirittura la spina. Ringhio era stato molto bravo a evitarlo dopo il trionfo in Coppa Italia, utilizzando bene il turn over per presentare in campionato una squadra sempre tonica e motivata: nonostante l’oggettiva difficoltà di dover scendere in campo ogni tre giorni e in piena estate. Nell’ennesima trasferta infrasettimanale il calo di tensione è arrivato lo stesso, però: in parte annunciato e a conti fatti perfino comprensibile, a patto che resti ovviamente un incidente di percorso isolato. Per questo la reazione dell’allenatore è stata immediata e severa, al fischio finale allo stadio Dallara