Repubblica: Giuntoli ha assicurato a Gattuso di avere in tasca l’accordo per Osimhen

Ieri il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha raffreddato gli animi sulla questione Osimhen. Ha detto che il cambio dei procuratori dell’attaccante impone di ricominciare tutto daccapo. L’ha definita una trattativa complessa.

Repubblica Napoli, però, tiene acceso il lume della speranza. Scrive che entro la fine della settimana può arrivare la fumata bianca e aggiunge:

“Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha raggiunto la squadra nel ritiro di Bologna e ha riferito a Gattuso di avere in tasca l’accordo totale con il Lille: 55 milioni per l’acquisto del cartellino dell’attaccante nigeriano, che ha partecipato di persona al summit in Sardegna e si è detto a sua volta entusiasta del trasferimento in maglia azzurra. Per lui è pronto un contratto fino al 2025 da cinque milioni lordi a stagione, più bonus (su presenze e gol) facilmente raggiungibili. L’avallo definitivo al contratto deve darlo però il nuovo rappresentante del giovane giocatore africano, che nel corso della trattativa ha preso le distanze dai procuratori a cui si si era affidato in precedenza”.