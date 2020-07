Repubblica: Gattuso mette tutti di nuovo sotto esame, compresi i big

A Gattuso non è piaciuta la reazione del Napoli dopo i due gol subiti contro l’Atalanta e lo ha ribadito al gruppo al rientro a Castel Volturno. Repubblica Napoli riporta le parole del tecnico nello spogliatoio:

«Non mi è piaciuta la reazione ai due 2 gol subiti e l’atteggiamento mentale della ripresa, dopo un primo in cui avevamo avuto in pugno la gara. Sbaglia chi pensa di fare una scampagnata nelle ultime 9 giornate, che considero al contrario dei test importanti per il nostro percorso di crescita».