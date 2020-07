Repubblica: affare Osimhen, il Napoli teme la beffa. Le sensazioni sono negative

Nessuna novità, ieri, sul fronte Osimhen al Napoli. Ma il club di De Laurentiis, scrive Repubblica Napoli, inizia a preoccuparsi davvero. Tene la beffa.

“Il mercato che ieri non ha regalato novità sul fronte Osimhen. Il Napoli teme la beffa. La stretta di mano virtuale tra De Laurentiis e il presidente del Lille, Gerard Lopez, potrebbe non bastare a regalare a Gattuso l’attaccante corteggiato da tre mesi. Il sì del 21enne nigeriano tarda ad arrivare e l’attesa non aiuta il Napoli in una vicenda diventata intricata. Il nuovo agente di Osimhen, William D’Avila, ha cambiato le carte in tavola di un accordo già trovato sulla base di 3 milioni di euro (bonus compresi): vuole ottenere un ingaggio superiore e l’ipotesi Premier è tornata d’attualità. Il Liverpool vigila e il Tottenham non ha mai mollato la presa, quindi il Napoli teme di essere scavalcato in extremis. Entro una settimana il quadro sarà definitivo, ma il barometro delle sensazioni ieri non prometteva nulla di buono. Osimhen resta un ancora un obiettivo ma ci sono meno certezze di qualche giorno fa: tra martedì e mercoledì il Napoli era convinto di averlo in pugno, poi qualcosa è cambiato. I colpi di scena restano all’ordine del giorno, la parola fine sarà scritta solo se e quando Osimhen firmerà il contratto”.