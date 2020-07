Probabile formazione Napoli-Udinese: Gattuso mette Lobotka regista

Otto i cambi di formazione che farà Gattuso secondo la Gazzetta dello Sport. Ospina torna tra i pali e i tre piccoletti Mertens, Insigne e Callejon, in attacco

Anche se la gara di questa sera non è fondamentale ai fini della classifica del Napoli, Gattuso ha chiesto ancora una volta massimo impegno e concentrazione ai suoi ragazzi per chiudere questa stagione con la consapevolezza del proprio potenziale.

In totale saranno otto i cambi rispetto alla gara al Dall’Ara, nella formazione che Gattuso schiererà questa sera contro l’Udinese, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Ospina che ritorna in porta facendo nuovamente accomodare in panchina Meret, Koulibaly e Mario Rui che riprendono il proprio posto in difesa al fianco di Hysaj e Manolas.

La vera novità sta forse a centrocampo, dove torna Fabian Ruiz, ma soprattutto ci sarà Lobotka nel ruolo di regista con il sempre presente Zielinski.

Infine in attacco non ci sarà la tanto sospirata seconda occasione per Lozano, ma tornano Callejon, Mertens e Insigne