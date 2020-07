Prima comunicazione dà del sovranista a De Laurentiis

La battaglia per i diritti tv vista in chiave politica. Da un lato Del Pino, Juve e altri, dall’altro Adl e Lotito.

La Lega Serie A è alle prese con la questione fondi di investimento e diritti tv. Il presidente Dal Puno vorrebbe inserire dei fondi nel business. I primi a proporsi sono stati CVC, Bain Capital, Advent International. Entro lunedì dovranno dettagliare le loro offerte, il 30 luglio l’assemblea si pronuncerà sul tema.

I club sono divisi. Napoli e Lazio, con De Laurentiis e Lotito, scrive Prima Comunicazione, sono su posizioni sovraniste.

“Non approvano l’ingresso di soggetti esterni nell’azionariato della Lega Serie A. Sarebbe un cambiamento epocale che darebbe potere decisionale a manager esterni, diversi dai presidenti e dai dirigenti dei club. Per questo De Laurentiis propone di realizzare un canale della Lega da 4 milioni di abbonati a 36 euro autonomamente, con fondi o banche nel semplice ruolo di investitori, non di soci. È simile anche la posizione di Lotito che vorrebbe coinvolgere i cinesi di Wanda, dove opera come consulente Marco Bogarelli che ha lasciato Mediapro. Con gli spagnoli, sempre più defilati, invece è rimasto Matteo Mammì”.