Premier, tre squadre si giocano la Champions oggi

Manchester United, Chelsea e Leicester in lotta per due posti nella prossima Champions. Oggi lo scontro diretto tra lo United e il Leicester

A novanta minuti dal termine della Premier League, ci sono ancora possibili sorprese un arrivo. Sono in palio due posti per la prossima Champions League con tre squadre che se ma giocano in un punto: Manchester United 63, Chelsea 63 e Leicester 62.

Tutto si deciderà oggi, quando il calendario riserva un vero e proprio spareggio al King Power Stadium dove si affronteranno Leicester e Manchester United, mentre il Chelsea ospiterà a Stamford Bridge il Wolverhampton, che si gioca la qualificazione in Europa League.