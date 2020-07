Osimhen-Napoli, la prossima settimana Giuntoli e De Laurentiis a Montecarlo per chiudere l’affare

Sul Mattino. La richiesta del club francese è di 70 milioni senza contropartite. Il Napoli ne ha offerto 50. L’operazione entrerà presto nel vivo

Osimhen ha detto sì al Napoli. I suoi agenti sono soddisfatti dell’accordo e hanno stretto la mano al presidente De Laurentiis. Ora non resta che accordarsi definitivamente con il Lille.

Il Mattino scrive che è in programma un viaggio a Montecarlo, per De Laurentiis e Giuntoli, proprio per chiudere l’affare.

“Per Osimhen la richiesta è di 70 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il Napoli ha iniziato a offrire 50 milioni ma l’operazione entrerà nel vivo la prossima settimana, quando Giuntoli e forse lo stesso De Laurentiis si trasferiranno a Montecarlo per provare a trovare un’intesa. Il Napoli ha una certa fretta: perché sa che questi affari non possono essere tirati troppo a lungo”.