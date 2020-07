Osimhen chiede altro tempo al Napoli, darà una risposta entro martedì

L’attaccante, poco convinto dell’Italia, avrebbe voluto aspettare un’offerta dalla Premier, ma l’entourage pressa per non far attendere troppo il Napoli. Se la risposta sarà positiva, si passerà direttamente alle visite mediche

L’asse Napoli-Lille per cercare di portare Victor Osimhen in azzurro è più calda che mai.

Secondo quanto scrive Calciomercato.it, l’attaccante nigeriano ha chiesto ancora qualche giorno di pazienza al Napoli.

“La visita in città dei giorni scorsi è stata molto apprezzata dal giocatore nigeriano. Ed è stata una visita fondamentale: l’attaccante del Lille non era ancora convinto, non del Napoli, ma dell’Italia. Alcuni suoi compagni di nazionale, alcuni anche presenti nel nostro campionato, hanno spiegato che un problema di razzismo esiste ed Osimhen, che da nigeriano già parla inglese, avrebbe voluto attendere i due club di Premier che lo hanno sondato: Arsenal e Manchester United, anche se non si trattava di progetti nei quali poteva immaginare un ruolo da protagonista”.