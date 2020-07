«Ogni volta che Sordi vinceva un premio era triste. Diceva di essere assalito dal senso di colpa»

Il Corriere della Sera intervista Giorgio Assumma, avvocato di tanti artisti. Tra cui anche Ennio Morricone. Del necrologio composto dal maestro dice:

«Quel testo era già stato preparato da Ennio Morricone un anno fa. Lo aveva chiuso in una busta e affidato alla amatissima moglie Maria. Io non ho fatto altro che riceverlo dalle sue mani e consegnarlo ai giornalisti che sostavano sotto casa sua… Preparava da tempo la sua morte. Normale, per l’età che aveva. Lo faccio anch’io. Quell’autonecrologio che ha commosso i suoi fan in Italia e nel mondo era frutto di una lunga riflessione. “Io Ennio Morricone sono morto”…».