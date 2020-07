Niente lesioni alla caviglia per Maksimovic, potrebbe essere disponibile contro la Lazio

Sul CorSport. Ieri la valutazione da parte dello staff medico. Magari a scopo precauzionale non giocherà, ma la vera notizia è che sarà presente contro il Barcellona

Nulla di grave per Maksimovic. Molto probabilmente ce la farà contro la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Nel frattempo, il tecnico è pronto a ritrovare Maksimovic. Sì, ottime notizie per lui: Nikola, reduce dal pestone alla caviglia sinistra rimediato a San Siro, non ha riportato lesioni e potrebbe recuperare addirittura per la passerella finale di sabato”.