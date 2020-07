Niccolò Zanardi: «Papà non è più in pericolo di vita. Ce la farà, ha una forza straordinaria»

Il figlio dell’atleta al CorSera: «Il problema della vista è il meno per adesso. Quel che conta è sapere se potremo di nuovo riuscire a comunicare con lui. Abbiamo una lunghissima strada davanti»

Il Corriere della Sera intervista Niccolò, il figlio di Alex Zanardi, 21 anni. Quando il padre ebbe il primo incidente era ancora un bambino. Oggi è un adulto.

« Papà sta un pochino meglio . I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire. Ci danno molte notizie e per fortuna positive. Ma la migliore è che oggi siamo già qui, per la riabilitazione, ed è passato soltanto un mese, un mese esatto dall’incidente».

Spiega che il papà non è più in pericolo di vita.

«Non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati. Siamo anche contenti perché il suo recupero è stato molto più veloce di quanto ci aspettassimo. Ma non bisognerebbe sorprendersi: questo è papà. È incredibile l’energia di quell’uomo, ha una forza straordinaria».