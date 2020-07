Napoli-Udinese, per la Gazzetta Lozano di nuovo titolare nel tridente

Il messicano sarà affiancato da Mertens e Insigne. In difesa coppia di centrali Maksimovic-Koulibaly

Sulla Gazzetta dello Sport la probabile formazione che Rino Gattuso sceglierà di mettere in campo domani nella sfida al San Paolo contro l’Udinese.

In porta sarà la volta di Ospina, per il turnover con Meret assicurato dall’allenatore. In difesa, Koulibaly sarà centrale in coppia con Maksimovic, mentre ai loro fianchi ci saranno Hysaj e Mario Rui. Di Lorenzo, infatti, è stato squalificato per un turno e non potrà essere in campo.

In cabina di regia, in mediana, Gattuso sceglie Demme, con il quale lavoreranno Fabian Ruiz e Zielinski. Il tridente, per la rosea, vede la conferma di Lozano titolare con Insigne e Mertens.