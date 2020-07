Napoli, Callejon piace al Villareal, trattativa in discesa per sostituirlo con Under

Su Repubblica Napoli. Lo spagnolo ritroverebbe l’amico Albiol. Con la Roma diversi contatti per il turco, tocca a Giuntoli decidere se percorrere la strada fino in fondo

Con l’addio di Callejon sempre più vicino, il Napoli deve trovare un suo sostituto al più presto. Repubblica Napoli scrive che lo spagnolo è corteggiato dal Villareal.

“Lo spagnolo è ai saluti: piace al Villarreal dove lo accoglierebbe a braccia aperte Raul Albiol, quindi il Napoli deve individuare un sostituto all’altezza. In alternativa a Boga, c’è sempre Cengiz Under che è in uscita dalla Roma. Contatti ci sono stati nei giorni scorsi e la strada è in discesa, qualora il diesse Giuntoli decidesse di percorrerla fino in fondo. Costo totale 25 milioni di euro”.