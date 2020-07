Per portare Under al Napoli si pensa allo scambio con Maksimovic

Su Calciomercato.com gli aggiornamenti relativi alla trattativa tra Napoli e Roma per Cengiz Under. Il portale scrive che il giocatore

ma che i rapporti tra i club si sono incrinati dopo la denuncia dei partenopei per la panchina giallorossa troppo affollata durante la gara al San Paolo.

“Franco Baldini, che segue la trattativa per la Roma, non vuole meno di 30 milioni per Under visto che 5 finirebbe nelle casse del Basaksehir, ex club di Cengiz. Il Napoli per ora non si è spinto oltre i 22 milioni”.