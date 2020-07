Moviola Gazzetta: ci risiamo, sembra proprio un altro mani di De Ligt

Irrati è impallato e può perderselo soprattutto mentre a due passi il clamore è ancora tutto su quanto avvenuto a De Paul. Più grave è che in sala Var non ci si accorga di quel pallone

La Moviola della Gazzetta dello Sport mette in dubbio che ieri De Ligt abbia di nuovo commesso un fallo di mano. Lusena elogia la lettura di Irrati quando lascia giocare escludendo che Ramsey abbia atterrato De Paul. Il problema arriva subito dopo.

“La palla arriva a Nestorovski che calcia e si trova di fronte a De Ligt. Ci risiamo, sembra proprio un mani. Irrati, impallato, dal campo può perderselo soprattutto mentre a due passi il clamore è ancora tutto su quanto avvenuto a De Paul. Più grave è che in sala Var non ci si accorga di quel pallone che sembra colpire in pieno il braccio del difensore olandese”.