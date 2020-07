Ministro Salute Spagna: “La situazione preoccupa ma Barcellona-Napoli non è in pericolo”

Illa si è detto invece preoccupato per i festeggiamenti per l’assegnazione del titolo Liga, questa settimana. Ha invitato i tifosi a non riversarsi in strada

In un’intervista a El Partidazo de la Copa, il Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha assicurato che, per il momento, Barcellona-Napoli di Champions prevista l’8 agosto non è in pericolo. Nonostante il notevole aumento dei contagi in Catalogna.

“La situazione è preoccupante, ma la partita, che è a porte chiuse, non è in pericolo”.

Illa si è detto preoccupato per ciò che potrebbe accadere con il comportamento di alcuni tifosi per la celebrazione del titolo della Liga, questa settimana.

“È normale che i tifosi di chiunque vinca la Liga vogliano celebrarla, ma siamo in una situazione epidemiologica con un virus che abbiamo controllato con grande sforzo, ma che continua a circolare tra di noi. Prudenza, dobbiamo agire senza paura ma con rispetto. Abbiamo assistito ad alcune celebrazioni che non sono appropriate alla situazione nel nostro paese. L’obiettivo è che non ci siano concentrazioni sulle strade pubbliche”.

Illa ha sottolineato che il comportamento generale della popolazione è stato esemplare ma ha chiesto ai tifosi di esprimere la propria gioia sui social o appendendo bandiere ai balconi ma di non riversarsi in strada.