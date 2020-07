Minacce razziste a Wilfred Zaha: “Meglio se non segni, negro, sennò verrò a casa tua”

Le denuncia lo stesso attaccante del Crystal Palace su Twitter pubblicando i post discriminatori. In uno le immagini dei seguaci del Ku Klux Klan. I responsabili sarebbero alcuni tifosi dell’Aston Villa, avversaria del match di oggi

L’attaccante del Crystal Palace, Wilfred Zaha è stato oggetto di minacce xenofobe su Twitter da parte di alcuni sostenitori dell’Aston Villa, contro cui oggi la sua squadra sarà impegnata. Lo ha denunciato lui stesso sul social con un post in cui scrive: “Questo il risveglio” e pubblica alcuni post discriminatori, tra cui uno con immagini dei seguaci del Ku Klux Klan. In un altro gli viene detto:

“è meglio che non segni domani nero, altrimenti verrò a casa tua vestito da fantasma”.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020