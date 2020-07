Milik vuole più continuità e ne parla con il vice di Gattuso, ma il tecnico non è soddisfatto

Sulla Gazzetta. Arek sa che Gattuso non regala nulla. All’allenatore non è piaciuto l’approccio alla gara di mercoledì a Genova. Non sarà facile convincerlo a concedere più spazio al polacco

Milik non vuole rinnovare con il Napoli. Cerca maggiore continuità di gioco, scrive la Gazzetta dello Sport. Ma sa che è difficile convincere Gattuso a concedergli più spazio.

“Vorrebbe avere più spazio nel Napoli, ma sa benissimo che non è semplice convincere il suo… vicino di casa. Sì perché con Rino Gattuso vivono in appartamenti attigui a Posillipo. Il rapporto è intenso, ma Arek sa che l’allenatore non è tipo da regalare nulla. Anzi, dopo la gara di mercoledì a Genova, Gattuso non è rimasto soddisfatto dell’approccio avuto entrando in corsa. Milik ne ha parlato anche con Luigi Riccio, il più stretto collaboratore del tecnico, perché il ragazzo si sente in gran forma e in grado di dare di più. Desidererebbe maggiore continuità, ma se vuoi stare in club di vertice è conseguente che con una rosa forte non hai mai il posto assicurato”.