Mihajlovic contro Sky: “Sembra Inter Channel”. E Caressa diventa “quello piccolino marito della Parodi” (VIDEO)

Il tecnico del Bologna furioso dopo la sconfitta col Sassuolo: “Dopo la vittoria con l’Inter neanche una parola sul Bologna. È una vergogna, non è giornalismo”

Sinisa Mihajlovic è arrabbiato, per la sconfitta del Bologna contro il Sassuolo e per la sua espulsione (“per aver mandato a quel paese l’arbitro”, ammette), e in collegamento con Sky si sfoga contro il “club” di Fabio Caressa di domenica sera, colpevole dopo la vittoria contro l’Inter di non aver dato spazio al Bologna. Un attacco frontale:

“Domenica abbiamo battuto l’Inter e ho visto la vostra trasmissione condotta da quello piccolino, quello marito di Benedetta Parodi. Sembrava di stare a Inter Channel, neanche una parola sul Bologna. È una vergogna, non è giornalismo. E ora basta. Ciao”