Mattino: Osimhen infastidito per il protrarsi della trattativa tra Napoli e Lille

Sabato sono state apposte le firme sui contratti, restano da definire solo le rate di pagamento dei 60 milioni al Lille

Secondo quanto scrive il Mattino, l’accordo tra il Napoli e il Lille per portare Victor Osimhen in azzurro è concluso. Sabato sono state anche apposte le firme sui contratti. Restano da definire pochi dettagli, come le modalità per il pagamento delle rate dei 60 milioni al club francese. L’attaccante nigeriano avrebbe mostrato un certo fastidio per il protrarsi della trattativa.

“Ci sarebbero già le firme sui contratti (in italiano e francese) che legheranno Osimhen al Napoli per i prossimi 5 anni: 4 milioni a stagione, 20 netti complessivi che al Napoli, però, al lordo diventano 28: gli effetti del Decreto Crescita consentono step contrattuali in passato non ipotizzabili in passato. Il tweet di Aurelio De Laurentiis può arrivare nelle prossime ore: si aspetta solo l’annuncio con Osimhen che nelle ultime ore aveva manifestato anche un certo fastidio per il protrarsi delle trattative. Nella giornata di sabato si sono sistemati anche gli ultimi dettagli, fino ad arrivare alla fumata bianca”.