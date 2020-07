Mattino: l’addio di Callejon al Napoli resta la soluzione più probabile

Sul fronte rinnovo non si sono registrati passi avanti. La partita è ancora aperta, ma la situazione non ha fatto registrare novità

Ieri Josè Maria Callejon ha ricevuto gli elogi del suo allenatore a fine partita. Dopo il pareggio contro il Milan al San Paolo, Gattuso ha detto:

Ma sul fronte rinnovo contrattuale, scrive il Mattino, ancora non si registrano novità e l’addio al Napoli resta la strada attualmente più ovvia.

“Ma sul rinnovo finora non si sono registrati passi avanti anche se c’è ancora tempo visto che la stagione andrà avanti almeno fino a metà agosto. Josè è perfetto per il 4-3-3 di Ringhio e in tutto questo periodo ha dimostrato la sua abituale professionalità, quest’aspetto oltre a quello tattico e tecnico: la partita è ancora aperta, anche se al momento la situazione non ha fatto registrare novità e quindi l’addio di Callejon resta la soluzione più probabile”