Gattuso: «Mi arrabbio perché creiamo 7-8 palle gol e non la mettiamo dentro»

A Sky: «Mi avete dato del catenacciaro perché aspettavo gli avversari e adesso stiamo migliorando e provando a fare qualcosa di diverso ma ancora non siamo perfetti»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso al termine della gara finita in pareggio contro il Milan è intervenuto ai microfoni di Sky

Sui rigori in generale

«Penso che per giocare a calcio le mani sono importanti, non posso pensare che i giocatori devono mettere le mani dietro la schiena è un altro sport. Penso che quest’anno c’è stato il record di rigori nel campionato, bisogna rivedere questa regola»

Nel confronto che avete con gli arbitri è emerso?

«Se ne parla due tre volte all’anno ma ancora non è cambiato nulla. Ma non voglio fare polemiche»

Sulla partita di oggi?

«Io mi devo arrabbiare che noi abbiamo 7-8 palle gol e non la mettiamo dentro. Per il resto non voglio fare polemica. Le emozioni sono state tante, è la prima volta che ho incontrato una squadra che mi ha fatto diventare uomo e con cui ho vinto tanto»