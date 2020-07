Mattino: E’ il giorno di Osimhen al Napoli (e dell’annuncio). 55 milioni a rate fino al 2023 più Karnezis

Ieri Giuntoli, D’Avila e D’Amico hanno definito per circa 30 minuti una serie di dettagli di poco conto. Balla ancora l’operazione Ounas-Gabriel. Il contratto sarà depositato dall’1 agosto: Osimhen prenderà parte al ritiro estivo

E’ fatta per Victor Osimhen. Il Mattino conferma quanto scritto anche da altri quotidiani. L’annuncio del passaggio dell’attaccante del Lille in azzurro arriverà oggi, salvo clamorosi imprevisti. In un colloquio avvenuto ieri tra Giuntoli e l’agente del nigeriano sono stati chiariti gli ultimi dettagli.

“Il più grande investimento dell’era De Laurentiis diventerà realtà oggi: ieri Giuntoli, D’Avila e D’Amico hanno parlato per circa 30 minuti per definire una serie di dettagli di poco conto. Ma il sì di Victor Osimhen al Napoli era già nel cassetto da diverse settimane. L’intesa con lui è totale ed è vecchia di giorni: quasi 3 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus non di poco conto che possono far arrivare lo stipendio intorno ai 3,6 milioni di euro”.

Il nuovo agente di Osimhen, William D’Avila, ha anche tra le mani anche la liberatoria degli ex agenti. Oggi saranno completate tutte le formalità e arriveranno le firme di De Laurentiis e Lopez.

I dettagli dell’operazione:

“Non gli 80 milioni di euro di cui parlano in Francia, ma poco più di 55 milioni (con pagamenti dilazionati fino al 2023). A cui va inserito anche il cartellino di Karnezis: l’ex Udinese ha dato il suo assenso al passaggio in Ligue 1″.

E non finisce qui,

“perché ballano altre due operazioni, quella di Ounas e di Gabriel. Affari e trattative che De Laurentiis ha voluto tenere separate”.

Il contratto per l’acquisto di Osimhen sarà depositato tra pochi giorni.

“In ogni caso, come da regole federali, il contratto preliminare potrà essere depositato solo a partire dall’1 agosto, il che consentirà a Osimhen di prendere parte al ritiro a Castel di Sangro. L’annuncio? A sentire i parenti del calciatore, già sarebbe dovuto arrivare. In effetti, il sì del calciatore c’è da tempo e davvero ogni momento può essere quello giusto. E sarà oggi, salvo clamorosi imprevisti”.